مصر وإسرائيل يصدران بيانا حول تصدير الغاز

ناقش وزير البترول المصري طارق الملا مع وزيرة الطاقة الإسرائيلي كارين الحرار، التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي.

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وأوضحت وزارة البترول المصرية أنه تم خلال الهاتف مناقشة الخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره.

كما تم مناقشة التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أكد الوزيران على ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري: "تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط".

ومن جانبها، أكدت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية: "إن مصر شريك هام لإسرائيل فى كافة المجالات، حيث يكسب التقارب الجغرافي بالإضافة الى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة، أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة".

المصدر: RT