كيف سيكون مسار الاقتصاد المصري في العامين القادمين؟

يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.1% في السنة المالية الجارية على أن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك بناء على استطلاع أجرته وكالة "رويترز" حول الأداء المتوقع للاقتصاد المصري. وتنتهي السنة المالية الجارية في يونيو 2022.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في يوليو الماضي أن يسجل الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية (تنتهي في يونيو 2022) نموا بمعدل خمسة بالمئة.

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي إن معدل النمو الشهر الماضي ارتفاع إلى 7.7% في الربع الأخير من السنة المالية السابقة.

فيما يشير إلى نمو بمعدل 3.3% في السنة المالية 2020-2021 بالكامل ارتفاعا من تقديرات بأن يبلغ 2.8%.

المصدر: رويترز