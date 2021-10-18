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انخفاض ملحوظ في أسعار الغاز في أوروبا

مال وأعمال

انخفاض ملحوظ في أسعار الغاز في أوروبا
Sputnik
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 10% مقارنة بتداولات الجلسة السابقة، وذلك بعد أن كانت قد صعدت إلى مستويات تاريخية مؤخرا.

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وأظهرت التداولات أن أسعار الغاز تراجعت اليوم إلى مستوى 980 دولارا لكل ألف متر مكعب. وتراجع السعر الإجمالي مقارنة بيوم التداول السابق بنحو 10%.

وتتعرض أسواق الغاز في أوروبا حاليا لضغوطات في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب، ما أدى إلى قفزة في أسعار الوقود الأزرق.

وكانت أسعار الغاز قد سجلت في وقت سابق من الشهر الجاري مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث صعدت الأسعار إلى مستوى 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.

المصدر: تاس

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