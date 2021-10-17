 
مباشر

السعودية..سحب أكثر من 4400 سيارة "مازدا" حديثة

مال وأعمال

السعودية..سحب أكثر من 4400 سيارة
Sputnik Sputnik
جدة، السعودية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rixy

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 4433 مركبة (سيارة) من نوع "مازدا"، من طراز "CX-9" لعام 2020- 2021، بسبب خلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني.

إقرأ المزيد
محمد بن سلمان يطلق استراتيجية ليصبح الاقتصاد السعودي من أكبر 15 اقتصادا في العالم
محمد بن سلمان يطلق استراتيجية ليصبح الاقتصاد السعودي من أكبر 15 اقتصادا في العالم

وعلى حسابها في "تويتر"، أشارت الوزارة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي بسبب " خلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة".

وأوضحت أن الإجراء الذي يجب اتخاذه هو التحقق من شمول هيكل المركبة، بالإضافة إلى التواصل مع الشركة المنتجة لهذه المركبات لإجراء الإصلاحات عليها مجانا.

المصدر: "التجارة" السعودية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا