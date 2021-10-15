انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجرى تداول عقودها الآجلة دون مستوى 1180 دولارا لكل ألف متر مكعب.

في بداية التعاملات ارتفعت أسعار الغاز فوق مستوى 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكنها بعد ذلك تراجعت دون مستوى 1180 دولارا.

وتم تداول العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر المقبل في مركز TTF في هولندا عند 1174 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وتتعرض أسواق الغاز في أوروبا حاليا لضغوطات في ظل تراجع المخزونات وارتفاع الطلب، ما أدى إلى قفزة في أسعار الوقود الأزرق.

المصدر: تاس