قطر ترفع سعر نفطها

ذكرت مصادر تجارية اليوم أن العلاوة السعرية لخام الشاهين القطري تحميل ديسمبر 2021 ارتفعت بعدما باعت شركة قطر للطاقة ثلاث شحنات في عطاء إلى مشترين من الصين.

وقالوا إن الشحنات الثلاث بيعت بمتوسط علاوة 2.34 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، بعدما بيعت شحنات الشهر الماضي بأقل علاوة في خمسة أشهر.

وأضافوا أن شركة "تشاينا أويل" اشترت الشحنة الأولى بعلاوة 2.50 دولار للبرميل، في حين اشترت "يونيبك" الشحنتين الأخريين بعلاوة 2.25 دولار للبرميل.

وحددت قطر للطاقة سعر عقود ديسمبر 2021 من خام الشاهين بعلاوة 2.48 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في شهرين.

وسيجري تحميل الشحنات في الرابع والخامس من ديسمبر المقبل و28 و29 و29 و30 من الشهر نفسه.

المصدر: رويترز