كم سيبلغ إنتاج روسيا من النفط في 2021؟

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا يمكن أن تنتج في عام 2021 أكثر من 522 مليون طن من مكثفات النفط والغاز.

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وقال نوفاك، خلال مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" اليوم الخميس: "وزارة الطاقة أعطت رقما عند 522 مليون طن هذا العام، لكني أعتقد أنه ربما سيكون هناك المزيد".

وأضاف، أن روسيا تخطط لإنتاج ما بين 522 مليونا إلى 560 مليون طن من مكثفات النفط والغاز في العام 2022.

وانطلقت أمس الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية لكون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في وسط العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: تاس