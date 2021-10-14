الإمارات: سننسق مع "أوبك+" مسألة زيادة إنتاج النفط

أشار وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إلى أن الإمارات تمتلك قدرة على زيادة إنتاجها من النفط، لكنها ستنسق مع "أوبك+" بشأن هذه المسألة.

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وجاء تصريح الوزير الإماراتي على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية واسعة.

وقال المزروعي، إن الطلب على الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، يبلغ الذروة، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على التوازن في السوق.

وانطلقت أمس الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية لكون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في وسط العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: تاس + رويترز