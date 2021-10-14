 
مباشر
عاجل
لبنان.. إطلاق قذائف B7 في محيط منطقة الطيونة

الإمارات: سننسق مع "أوبك+" مسألة زيادة إنتاج النفط

مال وأعمال

الإمارات: سننسق مع
Reuters
صورة من الأرشيف - وزير الطاقة و البنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ri6k

أشار وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إلى أن الإمارات تمتلك قدرة على زيادة إنتاجها من النفط، لكنها ستنسق مع "أوبك+" بشأن هذه المسألة. 

إقرأ المزيد
"أوبك": سلالات كورونا الجديدة تؤثر على سوق النفط

وجاء تصريح الوزير الإماراتي على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد حاليا في العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية واسعة.

وقال المزروعي، إن الطلب على الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، يبلغ الذروة، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على التوازن في السوق.

وانطلقت أمس الأربعاء في موسكو أعمال المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية لكون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في وسط العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: تاس + رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا