مصرف الإمارات المركزي: سنعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية

أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن المصرف سيعمل على أن يصبح الدرهم الإماراتي عملة دولية تستخدم على نطاق عالمي واسع لإنجاز المعاملات التجارية عبر الحدود.

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وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خلال فعاليات مؤتمر "مستقبل النظام المالي" المقام في "مركز دبي للمعارض" بإكسبو 2020 دبي: "طورنا خريطة طريق للعقود الخمسة المقبلة تماشيا مع المبادئ العشرة لدولة الامارات تقوم على ثلاث ركائز".

وأضاف أن هذه الخريطة تقوم على ثلاث ركائز أساسية، الأولى تَبني استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين، والثانية اعتماد الهوية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أهدافها

وتابع محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن الركيزة الثالثة تقوم على تطوير استراتيجية ونظام عمل النظام المالي المفتوح وتسهيل مشاركة البيانات بين الهيئات المالية وموزعي الخدمات.

المصدر: صحيفة "البيان"