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بوتين: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا كان نتيجة نقص الكهرباء وليس العكس

وزير الاقتصاد: دمشق توافق على مشروع مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية

مال وأعمال

وزير الاقتصاد: دمشق توافق على مشروع مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية
Reuters
صورة تعبيرية
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ذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، اليوم الأربعاء، بأن مجلس الوزراء السوري أقر مشروع مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية.

وزير الاقتصاد السوري:

⁃ يوم أمس الثلاثاء واحد من مشاريع العقود التي أقرت في مجلس الوزراء السوري مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 300 ميغاواط وهذه باكورة من بواكير رغبة الشركات للاستثمار في سوريا،

⁃ سيكون هناك فائدة لسوريا بنسب جيدة من مرور الغاز والكهرباء من مصر والأردن للبنان،

⁃ لايوجد تواصل على المستوى الاقتصادي مع السعودية وقطر.

يتبع..

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