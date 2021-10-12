أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن الإمارات وسوريا اتفقتا على خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة، وكشفت الوزارة عن حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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وأفادت الوزارة الإماراتية في تغريدة بموقع "تويتر"، بأن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ مليار درهم في النصف الأول من 2021.

وأضافت أن الإمارات تعد أهم الشركاء التجاريين لسوريا على مستوى العالم، حيث تبلغ حصة الإمارات من تجارة سوريا الخارجية نحو 14%.

كذلك أعلنت الوزارة الإماراتية، أن أبوظبي ودمشق اتفقتا على خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة.

#الإمارات و #سوريا تتفقان على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.#وزارة_الاقتصادpic.twitter.com/zC5Ck1AK5V — Ministry Of Economy - United Arab Emirates (@Economyae) October 10, 2021

المصدر: RT