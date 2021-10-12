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أهم الشركاء التجاريين لسوريا

مال وأعمال

أهم الشركاء التجاريين لسوريا
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن الإمارات وسوريا اتفقتا على خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة، وكشفت الوزارة عن حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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وأفادت الوزارة الإماراتية في تغريدة بموقع "تويتر"، بأن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ مليار درهم في النصف الأول من 2021.

وأضافت أن الإمارات تعد أهم الشركاء التجاريين لسوريا على مستوى العالم، حيث تبلغ حصة الإمارات من تجارة سوريا الخارجية نحو 14%.

كذلك أعلنت الوزارة الإماراتية، أن أبوظبي ودمشق اتفقتا على خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة.

المصدر: RT

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