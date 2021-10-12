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السعودية تتخذ خطوة لجذب السياح من كوريا الجنوبية

مال وأعمال

السعودية تتخذ خطوة لجذب السياح من كوريا الجنوبية
Reuters
صورة تعبيرية
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أفادت الهيئة السعودية للسياحة اليوم الثلاثاء، بأنها فتحت مكتبا لها مؤخرا في منطقة كانغنام في سيئول لبدء التسويق مع الشركات السياحية والمسافرين.

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ويركز قطاع السياحة السعودي اهتمامه بافتتاح مكتب كوريا الجنوبية في الوقت الذي يعاني فيه قطاع السياحة العالمي من أضرار بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وقالت مديرة مكتب كوريا للهيئة السعودية للسياحة لي جيه-سوك "نالت السياحة الى السعودية ردود أفعال إيجابية من قبل مسؤولي السياحة في البلاد، ونخطط لوضع بصمة واضحة للسياحة إلى المملكة العربية السعودية في سوق السياحة المحلية.

المصدر: يونهاب

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