روسيا تدرس تطبيق أنظمة جديد للمهاجرين

قدمت وزارة الشؤون الداخلية الروسية اقتراحا بتطبيق ثلاثة أنظمة جديدة للمهاجرين القادمين إلى روسيا، وفقا لما أعلنه النائب الأول لوزير الداخلية ألكسندر جوروفوي.

وبحسب المسؤول يتضمن المقترح تطبيق ثلاثة أنظمة للهجرة: إقامة قصيرة الأمد، وإقامة طويلة الأمد، وإقامة دائمة.

وأشار إلى أن نظام الإقامة طويلة الأمد سيحل محل تصريح الإقامة المؤقت، ويعطي هذا النظام للأجنبي الحق للبقاء في روسيا لأكثر من 90 يوما في غضون ستة أشهر.

ويفترض نظام الإقامة طويلة الأمد إمكانية الحصول على الجنسية الروسية.

فيما يسمح نظام الإقامة قصيرة الأجل للأجنبي بالبقاء في روسيا لمدة تصل إلى 90 يوما. وعند انتهاء مدة الإقامة سيتوجب على الأجنبي مغادرة روسيا أو الحصول على نظام الإقامة طويلة الأمد.

المصدر: لينتا.رو