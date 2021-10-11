سوريا.. كم سنة يجب أن يعمل الموظف لشراء شقة بمساحة 100 متر؟

سلط تقرير لصحيفة "الوطن" السورية الضوء على أزمة العقارات في سوريا، والصعوبات التي يواجهها الشباب لتأمين سكن.

وقامت الصحيفة السورية بدراسة ميدانية بالاستعانة مع خبراء ومتعهدين، حيث تبلغ تكلفة الرخصة والمخططات أكثر من 600 ألف ليرة.

كذلك أشارت الصحيفة إلى التكاليف الأخرى من وضع أساسات إلى نفقات الإكساء الداخلي والخارجي.

ووفقا لصحيفة "الوطن" فإن تكلفة منزل بمساحة 100 متر مربع تبلغ 80 مليون ليرة، فيما يبلغ راتب الموظف في سوريا أقل من 100 ألف ليرة بالشهر.

ويعني ذلك أن الموظف بحاجة إلى 800 راتب شهري ونحو 66 سنة عمل لتأمين ثمن البيت.

المصدر: "الوطن"