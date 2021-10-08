منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: توصلنا لاتفاق بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الجمعة، توصلها لاتفاق عالمي يضمن دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15%.

وأشارت المنظمة، إلى أن "هذا يجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب"، مؤكدة أن "136 دولة وافقت عليه".

وأضافت، أن "أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق".

المصدر: "رويترز"