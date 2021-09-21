منظمة التعاون والتنمية تصدر توقعات جديدة لأداء اقتصادات عالمية

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تعاف "غير متساو" في الاقتصاد العالمي، إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة للعام 2021 فيما رفعتها بالنسبة لأوروبا.

وتعافي الاقتصاد العالمي العام الجاري بفضل إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لكوفيد واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة.

وقالت في توقعاتها الاقتصادية الموقتة: "يبقى التعافي غير متساو بدرجة كبيرة، مع نتائج متباينة بشدة في مختلف البلدان".

وتجاوز إجمالي الناتج العالمي مستويات ما قبل الوباء، بعد الركود الناجم عن كوفيد، العام الماضي.

ويتوقع حاليا بأن يحقق الناتج العالمي نموا بنسبة 5.7% العام الجاري، بانخفاض من 0.1% عن التوقعات السابقة في مايو، وفق ما أكدت المنظمة.

تركيا في المرتبة الثانية بالنمو الاقتصادي في 2021

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 6.9 إلى 6.0% للعام الجاري. وسبق أن توقع مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي بأن تحقق أكبر قوة اقتصادية في العالم نموا نسبته 6.7%.

وأما توقعات المنظمة بالنسبة لمنطقة اليورو، فارتفعت بنقطة واحدة إلى 5.3%، رغم أن التوقعات كانت مختلفة ضمن التكتل، حيث يتوقع أن يتم تحقيق أعلى نمو في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، في حين أن أداء ألمانيا لم يكن من بين الأفضل.

واللافت في التقرير بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصادي التركي في 2021 بنسبة 8.4% ، ليحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا من حيث النمو الاقتصادي، ويسبق اقتصادات كبيرة بهذا المؤشر مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفيما يلي رسم بياني يظهر توقعات المنظمة للعامين 2021 - 2022:

twitter.com/OECD

Extraordinary support from governments and central banks helped avoid the worst #COVID19.



🆕 Interim #EconomicOutlook is projecting strong global growth of 5.7% this year & 4.5% in 2022 (little changed from its May 2021 Outlook)

🔎👉 https://t.co/DcdLeERFvypic.twitter.com/aDvGZvuc49 — OECD ➡️ Better policies for better lives (@OECD) September 21, 2021

وبقيت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، عند 8.5% في 2021، أما بالنسبة لروسيا فمن المتوقع، حسب المنظمة، أن ينمو اقتصادها بنسبة 3.4% في 2021 وبنسبة 3.4% في 2022.

المصدر: RT + أ ف ب