السورية للاتصالات: عودة جميع دارات الإنترنت إلى الخدمة

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة دارات الإنترنت إلى الخدمة بعدما خرجت 4 من الخدمة يوم الثلاثاء الماضي ما أثر سلبا على جودة الإنترنت.

وقالت الشركة إن جميع الدارات عادت إلى الخدمة، بعدما توقفت نتيجة عطل طارئ، وأكدت سعيها لخدمة أفضل.

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وكانت الشركة أعلنت في 5 أكتوبر الجاري خروج 4 دارات من الخدمة "نتيجة انقطاع أحد الكوابل الخاصة بحركة الإنترنت خارج الحدود السورية" وقالت إن ذلك "سيؤثر بشكل طفيف على جودة الإنترنت، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة، من خلال باقي الدارات المتوفرة".

المصدر: RT