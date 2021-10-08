السورية للاتصالات: عودة جميع دارات الإنترنت إلى الخدمة
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgnb
أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة دارات الإنترنت إلى الخدمة بعدما خرجت 4 من الخدمة يوم الثلاثاء الماضي ما أثر سلبا على جودة الإنترنت.
وقالت الشركة إن جميع الدارات عادت إلى الخدمة، بعدما توقفت نتيجة عطل طارئ، وأكدت سعيها لخدمة أفضل.
وكانت الشركة أعلنت في 5 أكتوبر الجاري خروج 4 دارات من الخدمة "نتيجة انقطاع أحد الكوابل الخاصة بحركة الإنترنت خارج الحدود السورية" وقالت إن ذلك "سيؤثر بشكل طفيف على جودة الإنترنت، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة، من خلال باقي الدارات المتوفرة".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.