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الاتصالات السورية: خروج 4 دارات إنترنت من الخدمة

مال وأعمال

الاتصالات السورية: خروج 4 دارات إنترنت من الخدمة
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أعلنت وزارة الاتصالات السورية خروج 4 دارات إنترنت من الخدمة نتيجة انقطاع أحد الكوابل الخاصة بحركة الإنترنت خارج الحدود السورية.

وقالت الشركة السورية للاتصالات إن ذلك "سيؤثر بشكل طفيف على جودة الإنترنت"، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة" وأشارت إلى أن الخدمة ستبقى مستمرة من خلال باقي الدارات المتوفرة.

واعتذرت الشركة عن ذلك "العطل المفاجئ الخارج عن إرادتها" وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الطرف المقابل على إصلاح هذا العطل بأسرع وقت.

الاتصالات السورية: خروج 4 دارات إنترنت من الخدمة

المصدر: RT

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