لافروف ممازحا الأوروبيين: انصتوا أكثر إلى كلام بوتين!

مازح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مدير شركة أوروبية بعد أن قال إن الأسواق الأوروبية استجابت بشكل إيجابي لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ انخفضت أسعار الغاز بنسبة 30%.

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وقال لافروف من منطلق الدعابة إن على الأوروبيين الاستماع إلى خطابات الرئيس الروسي بشكل أكثر إذا كانت كلماته أدت إلى هبوط أسعار الغاز، التي تسجل في الآونة الأخيرة مستويات تاريخية كل يوم تقريبا.

وجاء تعليق لافروف على حديث ألبرت غريغوريان رئيس وحدة شركة الطاقة ENGIE في روسيا، الذي قال إن "الأسواق استجابت بشكل إيجابي لخطاب بوتين وانخفضت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30".

وفي وقت سابق، قال لافروف في لقاء مع ممثلي رابطة الشركات الأوروبية إن شركة "غازبروم" تفي بجميع التزاماتها لتوريد الغاز إلى أوروبا، كما أن موسكو مستعدة لمساعدة الدول الأوروبية في تجاوزأزمة الطاقة.

وأشار إلى أن إجراءات المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجاه مشروع "السيل الشمالي-2" كانت أحد أسباب أزمة الغاز الحالية في أوروبا.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد تراجعت أمس بشكل ملحوظ دون مستوى الـ1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك بعدما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لمساعدة أوروبا بأزمة الغاز التي تواجهها.

وربطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية انخفاض أسعار الغاز بتصريحات الرئيس الروسي.

المصدر: نوفوستي