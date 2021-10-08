الليرة اللبنانية تتدهور من جديد أمام الدولار

سجل سعر صرف ​الدولار، اليوم الجمعة في لبنان​ ارتفاعا جديدا، ليعود ويتجاوز عتبة 19 ألف ليرة لبنانية في ​السوق السوداء​.

ويجري تداول الدولار بهامش بين 19000 ليرة للشراء و19050 ليرة للمبيع في التدلاوات الصباحية بالسوق الموازي.

وكان الدولار سجل انخفاضا كبيرا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ووصل يومها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 15700 ليرة.

وكان الدولار سجل رقما قياسيا في يوليو الماضي حيث تجاوز الـ23 ألف ليرة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه.

وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية.

المصدر: RT