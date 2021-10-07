مصر تسعى لجمع ملياري دولار بواسطة أدوات خضراء وإسلامية

قال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية أطلقت دينا مشتركا لأجل ثلاث سنوات بمكونات تمويل خضراء وإسلامية بهدف جمع ملياري دولار.

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وأضاف البنك، ومقره الإمارات، أن الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول يضطلعان بدوري المنسقين العالميين المشتركين ويقودان مرتبي ومديري دفاتر العملية.

وأصبحت الحكومة المصرية الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبيع سندات خضراء عندما أصدرت سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020.

المصدر: رويترز