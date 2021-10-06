"فاينانشيال تايمز": انخفاض حاد في أسعار الغاز بعد تصريحات من بوتين

ربطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الانخفاض الحاد في أسعار الغاز بتصريحات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتعلق الأمر بحديث بوتين عن استعداده للمساعدة في تحقيق استقرار لأسعار الطاقة العالمية المتزايدة، وفقا للصحيفة.

يذكر أنه عند إغلاق التداول في بورصة لندن ICE، انخفض سعر الغاز إلى أقل من 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وهو أقل بكثير من الحد الأقصى التاريخي الذي بلغه في 6 أكتوبر وقدر بـ1920 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال إن السبب في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا هو تزامن عدة عوامل، بما في ذلك النمو في استهلاك الطاقة وسط الانتعاش الاقتصادي وتغير المناخ وتراجع احتياطيات الغاز.

كذلك أشار إلى أن انخفاض توليد الطاقة بواسطة الرياح عامل آخر ساهم في ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

المصدر: RT