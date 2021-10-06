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بوتين يؤيد زيادة إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية من خلال بورصة سان بطرسبرغ

مال وأعمال

بوتين يؤيد زيادة إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية من خلال بورصة سان بطرسبرغ
Sputnik
صورة تعبيرية
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أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة زيادة إمدادات الغاز إلى السوق في ظل ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات تاريخية.

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وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول الطاقة اليوم الأربعاء، إن زيادة إمدادات الغاز إلى الأسواق لا ينبغي أن تتم من خلال السوق الفورية للاتحاد الأوروبي، بل من خلال بورصة سان بطرسبرغ.

وأضاف قائلا، خلال خطاب وجهه لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: "لقد اقترحتم زيادة معروض الغاز في السوق، في البورصة، من أجل خفض المضاربة في أوروبا، يمكن القيام بذلك ولكن ليس عبر السوق الفورية للاتحاد الأوروبي، بل من خلال بورصة سان بطرسبرغ".

وقبل ذلك، قدم نوفاك اقتراحا لتوريد كميات إضافية من الغاز للتداول من خلال بورصة سان بطرسبرغ، ووفقا له قد يساهم ذلك في تهدئة الوضع في سوق الغاز.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه في روسيا يتم الآن ملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض لفترة الخريف والشتاء، وسوف تستمر العملية حوالي 10 أيام أخرى.

المصدر: "تاس"

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