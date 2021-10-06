بوتين: منظومة نقل الغاز الأوكرانية تحتاج لصيانة وهي معرضة للخل في أي لحظة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه لم يتم صيانة منظومة الغاز الأوكرانية منذ عقود، في إشارة إلى أنها يمكن أن تتعرض لخلل طارئ في أية لحظة.

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وتعد أوكرانيا دولة عبور لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، حيث تصدر روسيا الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر هذا المسار بالإضافة إلى مسارات أخرى مثل بيلاروس أو تركيا (السيل التركي).

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول الطاقة اليوم الأربعاء، إن منظومة الغاز في أوكرانيا لم يتم صيانتها منذ عقود، ويمكن أن ينفجر شيء ما هناك في أي لحظة، لذلك من المربح والأكثر أمانا لشركة (غازبروم) أن تعمل على ضخ الغاز عبر خطوط الأنابيب الجديدة".

وأضاف، أنه في حال خلل ما في منظومة الغاز الأوكرانية، فإن العواقب ستكون غير سارة للجميع، بما في ذلك المستهلكين.

وأشار إلى أن زيادة إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيعرض شركة "غازبروم" الروسية (الشركة المسؤولة عن صادرات الغاز الروسي) لخسائر، لافتا إلى أن "غازبرم" توفر الكثير من الأموال عند ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أنابيب جديدة عوضا عن أوكرانيا.

وعن مزايا الأنابيب الجديدة، قال الرئيس الروسي، إنه يمكن زيادة الضغط وهو ما لا يمكن القيام به في نظام نقل الغاز في أوكرانيا.

لذلك دعا الرئيس الروسي المسؤولين في الحكومة الروسية للقيام بدراسة أي زيادة في إمدادات الغاز إلى روسيا عبر أوكرانيا بدقة وعناية في ظل وضع منظومة الغاز في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"