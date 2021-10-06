قفزة في أسعار الغاز المسال في آسيا
Reuters
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قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال للبيع الفوري في آسيا 40 بالمئة إلى مستوى قياسي فوق 56 دولارا للمليون وحدة حرارية اليوم الأربعاء وسط أزمة طاقة عالمية وانخفاض مخزونات الغاز.
وبحسب بيانات من "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس"، ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال تسليم ديسمبر المقبل فوق 57 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية.
ويأتي صعود الأسعار في آسيا في وقت يبدأ فيه موسم الشتاء للتو في النصف الشمالي من العالم، وبينما من المتوقع أن يرتفع الطلب للتدفئة من مشترين كبار للغاز الطبيعي المسال مثل الصين واليابان.
المصدر: "رويترز"
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