أردوغان يكشف عن ما تمتلكه تركيا من احتياطيات أجنبية 

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حجم الاحتياطيات التي تمتلكها من النقد الأجنبي والذهب، كذلك وضع هدف أمام الحكومة فيما يتعلق بالتضخم.

وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن احتياطي المصرف المركزي التركي بلغ 122 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: احتياطي المصرف المركزي التركي بلغ 122 مليار دولار — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 1, 2021

كذلك أشار إلى أهمية تأسيس نظام عادل لتوزيع الدخل، وقال إن "تأسيس نظام عادل لتوزيع الدخل وتوفير فرص عمل لشبابنا يكتسبان أهمية بالغة بالنسبة لنا".

وفيما يتعلق بالتضخم، شدد على ضرورة العمل لخفض المؤشر، وقال: "مصممون على خفض التضخم لخانة الآحاد عبر اتخاذ خطوات اصلاحية عديدة".

وأضاف: "لقد حصدنا ثمار استثماراتنا في مجال البنية التحتية لقطاع الصحة والموارد البشرية في تركيا خلال أزمة جائحة كورونا".

المصدر: الأناضول