سعر برميل خام دبي عند أعلى مستوى في شهرين
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/req8
قال مصدر تجاري اليوم الجمعة إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" للتسعير، ارتفع الشهر الماضي إلى 72.607 دولار للبرميل في المتوسط.
وهو عند أعلى مستوى في شهرين. ويشمل الجدول المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في سبتمبر، كما تعرضها بلاتس.
ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.
الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.