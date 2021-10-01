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سعر برميل خام دبي عند أعلى مستوى في شهرين

مال وأعمال

سعر برميل خام دبي عند أعلى مستوى في شهرين
Reuters
صورة تعبيرية
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قال مصدر تجاري اليوم الجمعة إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" للتسعير، ارتفع الشهر الماضي إلى 72.607 دولار للبرميل في المتوسط.

وهو عند أعلى مستوى في شهرين. ويشمل الجدول المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في سبتمبر، كما تعرضها بلاتس.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.

سعر برميل خام دبي عند أعلى مستوى في شهرين

المصدر: رويترز

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