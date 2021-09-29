شاهد.. أول يوتيوبر في مصر يستجيب للضرائب

أعلن اليوتيوبر المصري عبد الله عنان استجابته لقرار مصلحة الضرائب بفرض الضرائب على صانعي المحتوى في مصر سواء "اليوتيوبرز أو البلوجرز".

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وأعلن اليوتيوبر، صاحب برنامج "شارع العلوم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" لقرار المصلحة، قائلا: "من حق البلد عليا تاخد ضرائب".

ويمتلك عبد الله عنان حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب وتويتر وتيك توك وإنستغرام، وولد في محافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية هندسة البترول والتعدين، بجامعة قناة السويس.

ولديه موقع إلكتروني باسم "شارع العلوم"، وهو موقع تسوق إلكتروني، حيث يقدم برنامج "شارع العلوم" على يوتيوب كل جمعة الساعة السادسة مساء، حيث يهدف برنامجه "شارع العلوم" إلى تبسيط العلوم و جعلها أكثر متعة للمشاهد، ولديه أكثر من مليون و200 ألف متابع على يوتيوب وأكثر من 2 مليون ونصف على "تيك توك".

المصدر: الوطن