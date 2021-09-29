بلد جديد ينضم إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"

أصبحت بنغلاديش رسميا أول عضو جديد في بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، وفقا لما ذكره رئيس البنك ماركوس ترويخو أمس الثلاثاء.

وقال ترويخو بعد حفل تسليم وتشغيل مقر البنك الدائم في منطقة بودونغ الجديدة في شانغهاي: "لقد قبلنا مؤخرا ثلاثة أعضاء جدد في بنك التنمية الجديد، وكانت بنغلاديش أول بلد يودع صك الانضمام، ونتيجة لذلك، أصبحت بنغلاديش الآن رسميا عضوا كامل العضوية في مؤسستنا".

بالإضافة إلى ذلك، قال إن حفل التسليم يمثل الكثير من حيث التطور المؤسسي للبنك والانجازات التي تحققت في السنوات الست الماضية. مشيرا إلى أن "هذه فرصة عظيمة لشنغهاي، لأننا جزء مهم من شنغهاي كمركز مالي عالمي".

وأعلن البنك أنه سيضم الإمارات العربية المتحدة وأوروغواي وبنغلاديش كأعضاء جدد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد وافق بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس"، منذ إنشائه، على نحو 80 مشروعا لجميع أعضائه باستثمارات إجمالية قدرها 30 مليار دولار. وتشمل هذه المشاريع قطاعات مثل النقل، والمياه والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية.

يقع مقر بنك التنمية الجديد لمجموعة "بريكس" في شنغهاي وتم تأسيسه من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. افتتح البنك رسميا في يوليو 2015.

المصدر: شينخوا