صندوق سيادي سعودي يستحوذ على حصة في شركة عقارية كبيرة

أفاد صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، اليوم الاثنين، بأنه استكمل عملية الاستحواذ على حصة 25 بالمئة في شركة "إعمار المدينة الاقتصادية".

وأصدرت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"، المرتبطة بإعمار العقارية في دبي وتعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية، أسهما جديدة للصندوق من خلال تحويل ديون بقيمة 2.833 مليار ريال (755 مليون دولار).

وقال الصندوق في بيان "ستسهم الصفقة في تطوير أوجه تعاون متعددة بين الشركة ومنظومة شركات الصندوق، خاصة في قطاعات العقارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحية".

ويأتي صندوق الاستثمارات العامة في صميم رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030، وهي خطة لإنهاء اعتماد المملكة على النفط وتحويلها إلى قوة استثمارية عالمية.

(الدولار = 3.7506 ريال)

المصدر: رويترز