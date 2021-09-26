"بلومبرغ": أبو ظبي تبحث عن فرص للاستثمار بمليارات الدولارات في تركيا

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن صناديق الثروة الإماراتية تدرس إمكانية الاستثمار بمبالغ طائلة في تركيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن صناديق الثروة الإماراتية ومنها جهاز أبو ظبي للاستثمار "أديا" و"القابضة" ADQ، تبحث حاليا عن مشاريع في تركيا للاستثمار بمليارات الدولارات.

وأكد أحد المصادر أن مؤسسة "القابضة" وهي ثالث أكبر صندوق ثروة حكومي في أبو ظبي بعد "أديا" و"المبادلة" تدرس إمكانية الاستثمار بمليار دولار في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية في تركيا.

وبين المؤسسات الإماراتية الأخرى التي تدرس إمكانية الاستثمار في تركيا حسب الوكالة، الشركة العالمية القابضة (IHC) وChimera Investments LLC المنتمية إلى مجموعة الشركات Royal Group.

وأشارت مصادر "بلومبرغ" إلى أن المحادثات بين صناديق الثروة الإماراتية المذكورة وشركات تركية تتواصل منذ أشهر، بعد "اختراق" في العلاقات المتوترة على مدى السنوات السابقة بين الدولتين تمثل بالمكالمة التي جرت الشهر الماضي بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط مؤشرات متزايدة على دفئ العلاقات بين الجانبين.

المصدر: "بلومبرغ"