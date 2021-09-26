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محمد بن راشد يزور غرفة عمليات إكسبو ويؤكد أن "الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة"

مال وأعمال

محمد بن راشد يزور غرفة عمليات إكسبو ويؤكد أن
Reuters CHRISTOPHER PIKE
محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي
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زار محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، غرفة عمليات إكسبو "استعدادا لانطلاق الحدث الكبير"، مشيرا إلى أن "الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو".

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وقال محمد بن راشد على حسابه في "تويتر": "خلال زيارة غرفة عمليات إكسبو استعداداً لانطلاق الحدث الكبير .. 134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد".

وأضاف: "الحدث الأجمل سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو بإذن الله".

المصدر: RT

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