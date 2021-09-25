الإمارات تتبنى منهجية جديدة لعمل الحكومة لـ50 عاما وتعلن تعديلات وزارية

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت عن تعديلات في تشكيلة مجلس الوزراء، مع تبني منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للسنوات الـ50 القادمة.

وأوضح الشيخ محمد على حسابه في "تويتر" أن الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة جاء بعد التشاور مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وباعتماد رئيس الدولة خليفة بن زايد، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي مع إنجاز الخطة السابقة "رؤية الإمارات 2021" التي تم طرحها للسنوات العشر السابقة.

الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية #مشاريع_الخمسينpic.twitter.com/OMgQ6jsIrg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

ولفت رئيس الوزراء أن الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة بـ"طموحات عالمية مختلفة"، مضيفا: "نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها".

نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والإلتزام بالتحول نحوها..#مشاريع_الخمسينpic.twitter.com/2aZ0I5q3by — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 25, 2021

يتبع..