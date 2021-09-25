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الإمارات تتبنى منهجية جديدة لعمل الحكومة لـ50 عاما وتعلن تعديلات وزارية

أخبار العالم العربي

الإمارات تتبنى منهجية جديدة لعمل الحكومة لـ50 عاما وتعلن تعديلات وزارية
Reuters Christopher Pike
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أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت عن تعديلات في تشكيلة مجلس الوزراء، مع تبني منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للسنوات الـ50 القادمة.

وأوضح الشيخ محمد على حسابه في "تويتر" أن الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة جاء بعد التشاور مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وباعتماد رئيس الدولة خليفة بن زايد، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي مع إنجاز الخطة السابقة "رؤية الإمارات 2021" التي تم طرحها للسنوات العشر السابقة.

ولفت رئيس الوزراء أن الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة بـ"طموحات عالمية مختلفة"، مضيفا: "نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات ..وتحديد الأولويات .. واعتماد المشاريع والميزانيات .. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها".

يتبع..

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