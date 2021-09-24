سفيرة كأس العالم 2018 وملكة جمال تروج لجناح روسيا في معرض "إكسبو 2020 دبي"

دعت سفيرة كأس العالم 2018 وحاملة لقب ملكة جمال روسيا فيكتوريا لوبيريفا، الجميع لزيارة معرض "إكسبو 2020 دبي"، والجناح الروسي في هذا المعرض.

إقرأ المزيد

وقالت في منشور في "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "منذ سنوات عديدة أقوم بالترويج للثقافة الروسية في دبي، وعلى الرغم من حقيقة أننا مختلفون، لكن لدينا الكثير من القواسم المشتركة. إن الثقافة والتقاليد العربية عزيزة علي جدا، أعتقد أنه ليس من المهم على الإطلاق أننا نتحدث لغات مختلفة، فلدينا نفس القيم، والثقافة هي اللغة العالمية التي تجعلنا عائلة واحدة. ولهذا السبب أقوم بدعم مهرجان الثقافة الروسية في دبي سنويا، وقد تم اختياري الوجه الاعلامي للجناح الروسي في معرض إكسبو 2020".

وأضافت: "سيكون جناحنا من أكبر الأجنحة، وموضوعه "العقل الإبداعي: تحديد المستقبل". نريد أن نظهر أنه في روسيا يعيش الموهوبون والمبدعون وأن بلدنا منفتح ومبدع وقادر على تقديم مساهمة كبيرة لمستقبل التنمية العالمية. وإن مهرجان Matryoshka Expo Edition الذي أنظمه على هامش معرض إكسبو 2020 سيكون مميزا. أدعو كل من يريد أن يصبح جزءا من هذه الأحداث الرائعة".

و"إكسبو 2020"، هو معرض دولي، ومن المقرر أن يبدأ في دبي في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس 2022.

ويعد انطلاق المعرض سابقة تاريخية، فهو أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا على أرض الإمارات.

وتوفر معارض "إكسبو" الدولية منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم. وسيواصل "إكسبو 2020" المحافظة على هذا التقليد بفضل الكشف عن أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT