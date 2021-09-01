قبل 30 يوما من انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي".. الإمارات: العالم سيشهد تجربة غير مسبوقة

تستعد إمارة دبي بعد شهر لانطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي يعد أحد أكبر الفعاليات التجارية والاقتصادية التي تنعقد في ظل جائحة كورونا، حيث يتوقع أن يجذب الحدث نحو 25 مليون زائر.

وفي هذا الصدد، طمأن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم حول الاستعدادات لانطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي".

وقال في تغريدة: "نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة.. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي.. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله".

نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة .. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي .. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها ١٩١ دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله .. pic.twitter.com/h96Irk7LnH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 1, 2021

وكان حاكم دبي قد اطلع على الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة المعرض الدولي.

بدوره قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات ستبدأ بعد شهر باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم "إكسبو 2020 دبي".

وأضاف في تغريدة نشرها على صفحته في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجا ملهما في الإرادة والعزيمة والإنجاز".

بعد شهر تبدأ دولة الإمارات باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم "إكسبو 2020 دبي" .. قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم ، بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإنجاز ، مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي. pic.twitter.com/INg2ckOEB2 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 1, 2021

وختم قوله: "مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي".

و"إكسبو 2020"، هو معرض دولي، ومن المقرر أن يبدأ المعرض في دبي في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس 2022.

ويعد انطلاق المعرض سابقة تاريخية، فهو أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا على أرض الإمارات.

وتوفر معارض "إكسبو" الدولية منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم. وسيواصل "إكسبو 2020" المحافظة على هذا التقليد بفضل الكشف عن أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم.

المصدر: RT