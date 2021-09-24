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مجلس النواب الأمريكي يعتمد ميزانية دفاع تتضمن عقوبات جديدة ضد روسيا

مال وأعمال

مجلس النواب الأمريكي يعتمد ميزانية دفاع تتضمن عقوبات جديدة ضد روسيا
Reuters
صورة من الأرشيف - الكونغرس الأمريكي
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اعتمد مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي ميزانية الدفاع، التي تتضمن تشديد العقوبات على روسيا. وقد صوت 316 شخصا لصالح الميزانية مقابل معارضة 113 شخصا.

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وتتضمن الوثيقة توسيع القيود المفروضة على الديون السيادية لروسيا، وإمكانية فرض عقوبات شخصية ضد قائمة كاملة من المسؤولين، وكذلك على تدابير جديدة ضد مشروع "السيل الشمالي-2".

وميزانية الدفاع التي تبلغ حوالي 780 مليار دولار لم ينظر فيها بعد مجلس الشيوخ، كما أنها تتطلب مصادقة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن تصبح الوثيقة قانونا.

ويوم أمس بات معروفا أن لجنة اللوائح في مجلس النواب الأمريكي وافقت على مشروع قانون يوصي بفرض عقوبات على 35 روسيا متورطين على حد تعبير واشنطن في "انتهاكات حقوق الإنسان".

المصدر: نوفوستي

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