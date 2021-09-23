بيسكوف: في الكونغرس الأمريكي عدد كبير من الأشخاص لا يحبون روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن أفكار أعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة على الروس، هي تدريبات برلمانية أمريكية داخلية.

وذكر بيسكوف، أنه من أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذه الأفكار، من الضروري قطع شوط طويل.

وأضاف بيسكوف: "أولا، هذه تدريبات داخل البرلمان، ولكي يتم تنظيمها، وإضفاء الطابع الرسمي عليها بطريقة ما، يجب أن تقطع طريقا طويلا. ولم يعد سرا بالنسبة لأحد، أنه يوجد في مختلف لجان الكونغرس الأمريكي، عدد كبير من الأشخاص الذين ليس لديهم دراية جيدة بالواقع الروسي، لكنهم في نفس الوقت لا يحبون بلادنا بشكل قاطع".

ووفقا لممثل الكرملين، ستصل هذه الوثائق عاجلا أم آجلا، إلى أولئك الذين يجمعون في رؤوسهم بين كره روسيا والمعرفة المتخصصة للأمور.

واختتم بيسكوف القول: "لذلك، في الوقت الحالي، نعتقد أنه من السابق لأوانه التعليق على مثل هذه المشاريع".

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في وقت سابق، وافقت لجنة اللوائح والنظام الداخلي بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، يوصي بفرض عقوبات على 35 شخصية روسية، بينهم مسؤولون ورجال أعمال وصحفيون روس، تزعم واشنطن بأنهم متورطون، في انتهاكات حقوق الإنسان.

ومن بينهم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ووزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين وغيرهم.

المصدر: نوفوستي