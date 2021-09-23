"بلومبرغ": عائلة آل سعود تتراجع إلى المرتبة الخامسة ضمن تصنيف عالمي

نشرت وكالة "بلومبرغ" مؤخرا تصنيفا لأغنى 25 عائلة في مستوى العالم في عام 2021، ويضم التصنيف عائلة عربية واحدة، وهي آل سعود، العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

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ووفقا لتقرير "بلومبرغ" فقد جاءت عائلة آل سعود في المرتبة الخامسة ضمن تصنيف 2021 بثروة تقدر بنحو 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن إجمالي ثروة آل سعود نما بحوالي 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2020، إلا أن ترتيب عائلة آل سعود في التصنيف تراجع إلى المرتبة الخامسة.

وكانت عائلة آل سعود قد جاءت في المرتبة الرابعة ضمن تصنيف العام 2020، حينها قدرت ثروة العائلة السعودية بنحو 95 مليار دولار.

وفيما يلي ترتيب أغنى 5 عائلات ضمن تصنيف 2021:

- عائلة والتون الأمريكية: تملك سلسلة متاجر "ولمارت" في الولايات المتحدة، والتي تعد الأكبر في العالم، وتقدر ثروة العائلة 238.2 مليار دولار.

- عائلة مارس الأمريكية: العائلة المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "مارس"، وتقدر ثروة العائلة بـ141.9 مليار دولار.

- عائلة كوتش الأمريكية: تبلغ ثروة العائلة حوالي 124.4 دولار.

- عائلة هيرميس: تختص العائلة تجارة البضائع الفاخرة، وتبلغ ثروة العائلة 111.6 مليار دولار.

- عائلة آل سعود: تقدر الثروة بحوالي 100 مليار دولار.

المصدر: بلومبرغ