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"بلومبرغ": ارتفاع الأسعار يهدد شعبية أردوغان

مال وأعمال

Reuters الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال تقرير لوكالة بلومبرغ إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه تراجعا في شعبيته بضغط من حالة التضخم العالمية التي شهدت فيها أسعار الغذاء أعلى مستوى منذ 60 عاما.

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وأشار تقرير الوكالة إلى حالة التضخم العالمية "تؤرق حكومات العالم"، متناولا عددا من البلدان التي تأثرت بتلك الحالة، ومنها تركيا التي يهدد الاقتصاد فيها وليس السياسة شعبية أردوغان بالتراجع، خاصة مع تسارع تضخم أسعار الغذاء للشهر الرابع في أغسطس، إلى 29 في المئة.

وذكر التقرير أن الحكومة التركية حاولت تطويق آثار تلك الحالة والسيطرة على الأسعار، عبر "التهديد بفرض غرامات على الشركات التي تبيع بأسعار مرتفعة للتحقيق في ارتفاع التكاليف".

وقالت الوكالة إن حكومة أردوغان تعمل على عدة جوانب للحد من التضخم، منها إجراء تغييرات تشريعية، والتوجيهات إلى مؤسسات وزارة التجارة للتحقيق في الزيادات الكبيرة في الأسعار، وخاصة للمواد الغذائية، وخاصة في المدن الكبرى، كاسطنبول وأنقرة وأزمير.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن أنقرة قد تقدم "حوافز ضريبية" ومزيدا من القيود التجارية، ومنها إلغاء رسم الاستيراد على الحبوب والعدس الذي اتخذته الشهر الماضي.

وقالت الوكالة إن حكومات العالم تدرك أن ارتفاع تكاليف الغذاء، يمكن أن تكون له تكلفة سياسية.

وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار الغذاء عالميا ارتفعت بنسبة 33% في أغسطس على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار العديد من السلع مثل الزيوت النباتية والحبوب واللحوم.

 

المصدر: "بلومبرغ"

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