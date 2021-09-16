أردوغان: وصلنا إلى أعلى معدلات النمو في العالم

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اقتصاد بلاده وصل إلى أعلى معدلات النمو في العالم.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الخميس، خلال فعالية محلية بولاية قرشهير، وسط تركيا: "وصلنا إلى أعلى معدلات النمو في العالم بفضل التدابير والإجراءات التي نفذناها".

وبين الرئيس التركي أن بلاده ستمنع الارتفاع الفاحش في الأسعار عبر التحكم بالتضخم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن جائحة فيروس كورونا أثرت على اقتصادات العالم، مشيرا أن حكومته نفذت حزمة اقتصادية تحت اسم "درع الاستقرار الاقتصادي" بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التجار والحرفيين خلال هذه الفترة.

وأضاف أن السلطات التركية قدمت دعما بأكثر من 5 مليارات ليرة (نحو 600 مليون دولار) لمدة 4 أشهر للحرفيين والتجار تعويضا عن الخسائر التي جرت بسبب الجائحة.

ونما الاقتصاد التركي البالغ قيمته 270 مليار دولار بنسبة 1.8% العام الماضي على الرغم من هبوط بلغ 10.3% في الربع الثاني، ليأتي بين عدد قليل من الاقتصادات حول العالم التي تفادت انكماشا سنويا وسط تداعيات الجائحة، وذلك بعد أن شهدت البلاد أزمة اقتصادية حادة في ظل انهيار سعر الليرة التركية.

المصدر: "الأناضول" + وكالات