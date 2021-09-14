الولايات المتحدة.. تباطؤ معدلات التضخم
Sputnik
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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأبطأ وتيرة لها منذ أكتوبر 2020، وجاءت هذه البيانات متوافقة مع توقعات المحلليين.
ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة في أغسطس بنسبة 5.3% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري، وفقا لبيان صحفي صدر عن وزارة العمل الأمريكية.
وبالتالي تباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكتوبر 2020.
وجاء معدل التضخم السنوي متماشيا مع توقعات المحللين، الذين استطلعت آراؤهم بوابة DailyFX، حيث كان من المتوقع أن يبلغ التضخم على أساس شهري 0.4%.
المصدر: برايم
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