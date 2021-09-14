تزامنا مع زيارة الأسد.. اجتماع للجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة في موسكو

عقد اجتماع للجنة الحكومية الروسية السورية المشتركة، وذلك بالتوازي مع القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد.

إقرأ المزيد

والاجتماع تم برئاسة يوري بوريسوف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة عن الجانب الروسي، وبرئاسة منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة عن الجانب السوري.

وتم خلال الاجتماع إجراء تقييم عميق لصيغ ومشاريع التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين وكذلك مناقشة عدد من الاتفاقات والمشاريع المشتركة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب الإجراءات المتخذة بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين مع التأكيد على الدور المحوري لقطاع الأعمال في البلدين في هذا المجال.

كما تناولت المحادثات واقع وآفاق توفير البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات المشتركة في المشاريع التي تخلق قيماً مضافة تصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في سياق تطوير العلاقات الاقتصادية.

حضر الاجتماع من الجانب السوري وزير المالية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والسفير السوري في موسكو ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ونائب وزير المالية وعدد من المسؤولين المعنيين بمتابعة ملف التعاون الاقتصادي المشترك.

المصدر: سانا