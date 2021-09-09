"بلومبرغ": شركة أسترالية تحقق اختراقا في الطاقة الشمسية

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن شركة SunDrive Solar الأسترالية تمكنت من بناء البطاريات الأكثر فاعلية في العالم لادخار الطاقة الشمسية.

وأشار تقرير لـ"بلومبرغ" إلى أنه في حال تمكنت الشركة من إنتاج تكنولوجياتها على نطاق صناعي، سيتاح تقليص كلفة صناعة بطاريات الطاقة الشمسية، وتقليص اعتماد صناعتها على الفضة.

وحسب التقرير، فإن الشركة تمكنت من تطوير تكنولوجية لصناعة بطاريات الطاقة الشمسية باستبدال الفضة المستخدمة فيها بالنحاس.

وقال فينس ألين مؤسس شركة SunDrive Solar، إن "الأمر يتلخص في أن النحاس موجود بكميات كبيرة وهو أرخص 100 مرة تقريبا من الفضة".

وتمكنت شركته من اجتذاب 7.5 مليون دولار من الاستثمارات من شركة Blackbird Ventures الاستثمارية ومستثمرين آخرين، بينهم مايك كانون بروكس، أحد أكبر أثرياء أستراليا.

وأظهر اختبار مستقل، أجراه معهد هاملين لأبحاث الطاقة الشمسية الألماني، وصدرت نتائجه هذا الأسبوع، أن بطاريات الشركة الأسترالية بلغت نسبة فاعلية قياسية، وهي 25.54%، ما يحطم الرقم القياسي السابق الذي حققته شركة Longi Green Energy Technology الصينية والذي سجل 25.26%.

يشار إلى أن قطاع الطاقة الشمسية شهد نموا ملموسا في الفترة الأخيرة، حيث ازداد إنتاج البطاريات الشمسية عام 2020 بشكل قياسي، وازدادت الطاقة الإجمالية للبطاريات الشمسية بنسبة 23%، لتصل إلى 760 غيغاواط.

المصدر: بلومبرغ