سوق الأسهم السعودية يسجل "أعلى إغلاق" منذ 2008

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، بأن سوق أسهم المملكة أغلق مرتفعا بـ71.99 نقطة، عند مستوى 11407.91 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال.

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وأشارت "واس" إلى أن مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو)، أغلق منخفضا بـ88.71 نقطة، عند مستوى 25338.81 نقطة، بتداولات بلغت 40 مليون ريال.

هذا وأوضحت صحيفة "سبق" أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية سجل بذلك أعلى إغلاق منذ يناير 2008.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 71.99 نقطة، عند مستوى 11407.91 نقطة، بتداولات بلغت 7.4 مليارات ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) منخفضًا 88.71 نقطة، عند مستوى 25338.81 نقطة، بتداولات بلغت 40 مليون ريال.#واس_اقتصاديpic.twitter.com/4Lg2epmA99 — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) September 6, 2021

المصدر: وكالات