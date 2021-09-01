هبوط النفط وسط توقعات بالتزام "أوبك+" بزيادات تدريجية للإنتاج

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد إعلان مصدر مطلع في "أوبك+" موافقة الدول الأعضاء على الالتزام بخطتها الحالية لزيادات تدريجية في إنتاج النفط.

وتراجع خام برنت 56 سنتا إلى 71.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا إلى 67.91 دولار للبرميل.

وقال مصدر في "أوبك+" إن المنظمة اتفقت اليوم على الالتزام بإنهاء تدريجي لتخفيضات إنتاجية قياسية بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.

غير أن المجموعة عدلت توقعاتها للطلب للعام 2022 بالزيادة، كما تواجه ضغوطا أمريكية لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر، حسبما أوردت وكالة "رويترز" في وقت سابق.

المصدر: "رويترز"