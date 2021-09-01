حصة "سيمنس" من العقد الضخم المبرم مع مصر

أفادت شركة "سيمنس" الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن نصيبها من عقد سكك الحديد فائق السرعة المبرم مع مصر يبلغ 3 مليارات دولار.

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وقبل ذلك ذكر مجلس الوزراء المصري، أن القاهرة وقعت عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط وسيشيده كونسورتيوم تقوده "سيمنس".

وسيشمل العقد، الذي وقعته الهيئة القومية للانفاق مع كونسورتيوم يضم "سيمنس موبيلتي" وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

‬ويشمل الخط البالغ طوله 660 كيلومترا خطا رئيسيا مصمما لنقل ما يزيد عن 30 مليون مسافر سنويا وكذلك خطا للشحن، سيربط بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط.

المصدر: رويترز