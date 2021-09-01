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مصر توقع عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة

مصر توقع عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة

مال وأعمال

مصر توقع عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة
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 ذكر مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء أن مصر وقعت عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وسيقوم كونسورتيوم تقوده سيمنس بتشيد الخط، وقال مجلس الوزراء إن العقد سيشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

يتبع..

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