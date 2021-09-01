 
مباشر

مناطق عراقية مهددة بنقص خطير في الكهرباء

مال وأعمال

مناطق عراقية مهددة بنقص خطير في الكهرباء
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6tk

قالت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأربعاء، إن امدادات الغاز الإيرانية للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليونا إلى ثلاثة ملايين متر مكعب يوما ما يهدد بنقص خطير للكهرباء.

إقرأ المزيد
وزارة الكهرباء العراقية لـRT: خطوط نقل الطاقة الكهربائية من إيران متوقفة منذ 3 أشهر
وزارة الكهرباء العراقية لـRT: خطوط نقل الطاقة الكهربائية من إيران متوقفة منذ 3 أشهر

وذكرت الوزارة في بيان أن خفض إمدادات الكهرباء الإيرانية أدى لفقد شبكة الكهرباء الوطنية نحو 5500 ميغاواط.

وقالت الوزارة إنها على اتصال بوزارة الطاقة الإيرانية وبالسفارة الإيرانية في بغداد لتوضيح أسباب الخفض.

ومددت واشنطن مرارا لمدة 90 أو 120 يوما إعفاءات من العقوبات للسماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على النفط الإيراني ومنعت الدول من شراء منتجات طاقة من إيران.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا