الرئيس الإيراني يحدد الهدف الرئيسي لحكومته

حدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الهدف الرئيسي لحكومته، وأعلن أن قضية توفير فرص العمل هي قضية رئيسية بالنسبة للحكومة الثالثة عشرة.

وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لحل مشكلة البطالة في خوزستان وجميع المحافظات الأخرى"، وأضاف: "سنعمل على حل جزء كبير من مشكلة البطالة في المحافظة حسب خطة مسبقة، من خلال النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة".

وجاء ذلك في تصريح أدلى به رئيسي، اليوم الجمعة، على هامش مراسم تدشين مشروع نقل المياه الصالحة للشرب إلى قريتي جفير 1 و2 بمدينة هويزة في محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد).

وأكد رئيسي: "نحن واقفون إلى جانب أهالي خوزستان الثوريين ونفكر في حل مشاكل خوزستان بكل ما في وسعنا".

وفي سياق متصل، قال مدير شركة المياه والإسالة بمحافظة خوزستان، محمدرضا كرمي نجاد، إنه يتم تغطية 175 أسرة، تضم 515 فردا وأكثر من 7000 رأس من الماشية، بالماء الصالح للشرب من خلال تنفيذ هذا المشروع في قريتي جفير1 و2.

المصدر: ارنا