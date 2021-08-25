ما مصدر بقعة الفيول التي لوثت شاطئ جبلة في سوريا؟ (صور)

أعلنت مديرية البيئة في محافظة اللاذقية السورية، اتخاذ إجراءات معالجة عاجلة فور رصد بقع تلوث بمادة الفيول في عدة مواقع على شاطئ جبلة وهي: عرب الملك وميناء العزة والبحيص والفاخورة.

وذكرت مديرة البيئة، لمى أحمد، أن الجهات المعنية رصدت خلال اطلاعها على المواقع المتضررة وصول بقع من الفيول إلى شاطئ جبلة ظهر أمس، حيث تبين انتشار بعض البقع الصغيرة على طول الساحل، لكنها لم تصل إلى شاطئ اللاذقية.

وأوضحت لمى أحمد أن المحافظة عملت على اتخاذ إجراءات فورية اعتبارا من اليوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أماكن التلوث، حيث تم الطلب من مؤسسات مياه الشرب والموارد المائية والصرف الصحي والخدمات الفنية وضع الآليات اللازمة تحت تصرف جهود إزالة التلوث وتنظيف الموقع والتنسيق مع مجلس مدينة جبلة لتأمين العمال، باعتبار أن الجهد الأساسي سيتركز على الأعمال اليدوية لأن البقع وصلت إلى مواقع ملاصقة للصخور يصعب وصول الآليات الهندسية إليها، مشيرة إلى أنه لا جدوى من فاعلية المواد الطافية في معالجة البقع.

ولفتت إلى أن كميات التلوث الحاصلة نتيجة تسرب الفيول تعتبر أقل من الكميات التي تعرضت لها نفس المواقع، حينما تم استهداف مصب بانياس النفطي باعتداء إرهابي قبل عامين.

وأوضحت أن المديرية ستتابع عن كثب بالتعاون مع المديرية العامة للموانئ أي بقع من المحتمل وصولها إلى الشاطئ، وتعمل على إزالتها، لافتة إلى أن بقع التلوث لم تصل حتى الآن إلى مواقع السباحة.

وحدث تسرب يوم الاثنين الماضي من أحد خزانات الفيول في محطة بانياس الحرارية نتيجة وجود تصدع واهتراء، أدى لتسرب كميات من الفيول في البحر، تمت السيطرة عليها لاحقا.

المصدر: سانا